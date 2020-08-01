Москва, 1 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Граница между Россией и Абхазией вновь открылась. Об этом 1 августа сообщается в заявлении таможенной службы республики.

DILIN Российско-абхазская граница

Пограничные пункты, ранее закрытые в связи с мерами, предпринимаемыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, начали пропускать транспорт и пешеходов.

Напомним, ранее 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.