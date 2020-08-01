Нижний Новгород, 1 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 августа выздоровели после заражения коронавирусом 79 417 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Джон Элсли. Выздоравливай. Вторая половина XIX века

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 103 752 человек, более 76,56% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 851 человек, а выписались по выздоровлении 1215 жителей округа.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 439 человек, в Ульяновской области — 130, в Саратовской области — 122, в Оренбургской области — 114, в Самарской области — 102, в Чувашии — 67, в Удмуртии — 57, в Мордовии — 45, в Пермском крае — 42, в Пензенской области — 40, в Марий Эл — 38, в Кировской области — 11, в Башкирии — семь человек, в Татарии — двое.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 августа в России подтверждено 845 443 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5462 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,27%. Полностью выздоровели 646 524 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,28%.

Читайте также: В ПФО седьмой день подряд выявляют меньше 900 новых носителей SARS-CoV-2