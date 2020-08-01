Москва, 1 августа, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Российской Федерации уже в октябре текущего года может начаться массовая вакцинация населения от SARS-CoV-2. Об этом рассказал в субботу, 1 августа, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сотрудникам средств массовой информации (СМИ).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

«Мы (Минздрав РФ — примечание ИА REGNUM) планируем, что уже более широкое (вакцинирование — примечание ИА REGNUM), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, — заявил Мурашко. — Она придется больше на октябрь месяц».

При этом он добавил, что с особых групп — учителей и медицинских работников — планируется начать проведение вакцинации от коронавируса в России.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в России выявлено 5462 случая заражения коронавирусом.

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