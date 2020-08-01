Багдад, 1 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом, как пишет Anadolu Ajansı, сообщили 1 августа в министерстве национальной обороны Турции.

Topwar.ru Турецкие ВВС

По данным военного ведомства, совместная операция ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) была проведена в районе Гара.

Отмечается, что в результате удара были «нейтрализованы» шесть членов незаконных вооруженных формирований.

«Террористы нейтрализованы в результате удара ВВС Турции», — говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.