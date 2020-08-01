Москва, 1 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, официально завершены. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Хоакин Соролья. Научное исследование. 1897

По словам Мурашко, сейчас идет подготовка пакета документов для регистрации вакцины. Массовая вакцинация может быть начата в октябре 2020 года, считает чиновник.

Кроме того, Мурашко отметил, что в министерстве ожидают еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований вакцин против коронавируса.

Как только будет получено регистрационное удостоверение, может быть начат выпуск вакцин. В первую очередь вакцинировать будут особые группы риска.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — пояснил министр здравоохранения.