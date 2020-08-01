Москва, 1 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. За сутки в России выявлено 5462 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом с начала пандемии в России выявлено 850 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки от последствий COVID-19 скончались 95 человек.

Излечиться от COVID-19 за сутки смогли более восьми тысяч человек.