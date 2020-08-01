Москва, 1 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России. Об этом 1 августа сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

По информации источника, председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление и о его подписании будет объявлено 3 августа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле нынешнего года президент России Владимир Путин объявил о начале программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, что было одной из мер, принятых для поддержки рынка на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения нефтяных цен. Данная программа будет действовать на кредиты, которые выданы в период с 16 апреля по 1 ноября текущего года для покупки жилья в новостройках.