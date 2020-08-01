Екатеринбург, 1 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки было подтверждено ещё 202 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования

160 заразившихся находятся в Екатеринбурге. Также вновь выявленные есть в Берёзовском, Верхней Салде, Ревде, Верхней Пышме, Сухом Логе, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

Всего в регионе обнаружено 20 784 носителей коронавируса. 142 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.