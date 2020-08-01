Иваново, 1 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные опубликованы 1 августа федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки с выздоровлением выписаны 73 пациента. В статистику смертности включено три новых случая.

Всего в Ивановской области с 19 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6452 человек, 5125 из них выздоровели, скончались 97 пациентов.