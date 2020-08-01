Хабаровск, 1 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Выплаты за август будут получены медиками Хабаровского края, которые не попали в федеральные списки на выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, передает 1 августа пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом уточняется, что ранее медработниками больничных учреждений края были получены указанные выплаты за май и июнь и что выплаты за июль будут проведены в августе, а за август — в срок до 15 сентября.

«Речь идет именно о работниках здравоохранения, не вошедших в федеральный перечень. Для них власти Хабаровского края утвердили свой список сотрудников, в который вошли врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, патологоанатомы, специалисты, проводящие лабораторную диагностику, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и другие специалисты», — приводит пресс-служба сообщение регионального минздрава.

Также в нем указывается, что такие списки будут утверждать главврачи медучреждений и на данные выплаты смогут претендовать свыше 2 тысяч медработников, трудящихся в 50 больницах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в Хабаровском крае выявлено в общей сложности 7650 заразившихся коронавирусом при 61 летальном исходе от COVID-19.