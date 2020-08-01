Симферополь, 1 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Крыма за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент выходит из машины скорой помощи

«За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил Аксёнов.

За период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1241 человека, 917 пациентов выздоровели, скончались 15 человек.