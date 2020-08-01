Ростов-на-Дону, 1 августа, 2020, 11:25 — ИА Регнум. 133 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 1 августа достигло 13 074. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 311. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — уточнили в оперативном штабе.

В то же время выздоровели 10 515 пациентов, за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 133 человека. В стационарах остаются 946 пациентов, 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались в регионе 230 пациентов с COVID-19, в том числе пять случаев включены в сводку за минувшие сутки, по результатам патолого-анатомического вскрытия.