Белгород, 1 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Ещё 46 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 1 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 5998 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 18 пациентов, всего выздоровевших — 5565.

В России за прошедшие сутки выявили 5462 носителя коронавируса.