Рабат, 1 августа, 2020, 00:31 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 1063 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба марокканского министерства здравоохранения.

Марокканец

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории королевства достигло 24 322. Также за 31 июля в Марокко от осложнений COVID-19 умерли семь пациентов. Всего с начала пандемии в королевстве от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 353 человека.

Кроме того, за минувшие сутки в Марокко выздоровели 347 пациентов. Всего в стране выздоровели 17 658 человек, их уже выписали из медучреждений.