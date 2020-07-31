Москва, 31 июля, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Colin Brown Photography British Airways

Напомним, что с 1 августа Россия возобновляет полеты в Великобританию после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа начнутся регулярные рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Лондоном. Всего «Аэрофлот» будет совершать до 28 рейсов по этому направлению в неделю.

Ожидается, что со 2 августа возобновит полеты британская авиакомпания British Airways. Она планирует выполнять по два рейса в неделю из Лондона в Москву и обратно.