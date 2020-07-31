Ижевск, 31 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Удмуртии в этом году не состоится традиционный праздник Выль, который должен был пройти в августе текущего года в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявила министр национальной политики республики Лариса Буранова.

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Праздник связан с традиционным календарем удмуртов, Выль — торжество нового урожая.

«Выль традиционно отмечался и отмечается до сих пор практически в каждой семье, варится суп из овощей и крупы нового урожая, у кого-то принято в этот день угощаться кашей. Большого республиканского праздника, к сожалению, в этом году не будет. Организаторы не смогут обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора к проведению мероприятий, а значит, мы не можем гарантировать безопасность людей», — пояснил глава ведомства.

По ее словам, при этом не исключается проведение локальных мероприятий. Решение об отмене крупного празднования принято совместно с Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш».

Кроме того, на следующий год переносится удмуртский национальный праздник Гербер. В связи со сложной эпидобстановкой он был ранее перенесен на август.

Как сообщало ИА REGNUM, Гербер традиционно отмечается селянами после окончания весенних полевых работ, в июне, но с некоторых пор он плавно перешёл на городскую площадку и стал одним из главных летних праздников ижевчан.

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