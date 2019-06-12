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В Ижевске состоялся удмуртский национальный праздник Гербер

Общество

Традиционный удмуртский национальный праздник отметили в День России

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В Ижевске состоялся удмуртский национальный праздник Гербер
Иллюстрация: Eventsinrussia.com
Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»

Ижевск, 12 июня 2019, 22:20 — REGNUM  12 июня в Ижевске отпраздновали традиционный удмуртский национальный праздник Гербер. Он открылся торжественным парадом делегаций районов города. В праздничном шествии приняли участие известные творческие коллективы, члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», активная молодежь.

В Березовой роще для гостей работали различные площадки, а на центральной сцене прошёл концерт республиканского Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас» и других коллективов из районов. На территории парка все желающие могли поучаствовать в играх, отведать блюда национальной кухни, а также обзавестись сувенирами, которые были сделаны мастеровыми из разных уголков Удмуртии. Гостей праздника угостили обрядовой кашей.

Гербер традиционно отмечается селянами после окончания весенних полевых работ, но с некоторых пор он плавно перешёл на городскую площадку и стал одним из главных летних праздников ижевчан. Более 130 национальностей проживает на территории Ижевска, каждый второй житель Удмуртии с гордостью называет себя ижевчанином.

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Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»
Иллюстрация: Eventsinrussia.com
Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»

Городской Гербер отмечается в Ижевске с 1994 года. Он нацелен на сохранение и развитие традиционных духовных ценностей удмуртского народа, пропаганду национальной художественной культуры республики, приобщение молодёжи к истокам национальной истории и культуры.

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День России
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