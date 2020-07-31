Воронеж, 31 июля, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Сильные ливни, грозы прогнозируются на территории Воронежской области 31 июля и 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Гроза

«В ночь с 31 июля на 1 августа и днем 1 августа 2020 года местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе порывы ветра 15−20 м/с», — уточнили в МЧС.

29−30 июля на территории Воронежской области действовало штормовое предупреждение из-за жары — в отдельных районах температура поднималась выше +35 градусов. 31 июля температура вернулась к комфортным +25, однако в регион пришли ливни и грозы.