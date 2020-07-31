Екатеринбург, 31 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Свердловские власти выделят на профилактику коронавируса более 40 млн рублей. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

Людям из группы риска будут выдавать профилактические препараты, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции. В первую очередь лекарства будут выдавать лицам, которые чаще других контактируют с другими людьми, а также контактным с заражёнными.

«Это медицинские работники, работники УВД, предположим, волонтёры», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области освободилось более 50% коек для больных COVID-19.