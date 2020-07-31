Екатеринбург, 31 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) могут начать новый учебный год в смешанном режиме. Об этом заявил ректор учреждения Виктор Кокшаров.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

Как сообщил руководитель в эфире «Четвёртого канала», с начала сентября в вузе планируют организовать «нормальный учебный процесс». Однако допускается, что в первые несколько месяцев в учреждении введут смешанный режим.

«Потоковые лекции будут проходить дистанционно, а практические занятия для небольших групп студентов — в зданиях университета», — объяснил Кокшаров.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий учебный год вуз заканчивал в дистанционном режиме.