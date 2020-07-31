Екатеринбург, 31 июля, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось освободить больше половины коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По словам чиновника, в регионе фиксируется снижение числа заболевших COVID-19.

«У нас увеличивается количество освобожденных коек. Оно сегодня превысило 50%», — сказал Креков.

Однако чиновник предупредил, что расслабляться рано: жителям необходимо не забывать о соблюдении санитарных мер для профилактики распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидситуация в Свердловской области оценивается как стабильная, заявлял со ссылкой на санврачей губернатор Евгений Куйвашев.