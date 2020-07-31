Москва, 31 июля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Нефть продолжает плавное сползание вниз. Цена нефти марки Brent 31 июля к вечеру снижается на 0,6%, баррель снова торгуется ниже $44, а цена WTI падает на 2,1%, не удержавшись на уровне в $41, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Обвал ВВП США по итогам II квартала 2020 года сразу на 32,9% вызвал панические продажи мировых резервных валют.

Валютные рынки беспокоятся, что восстановление мировой экономики из-за проблем в экономике США может стать очень долгим процессом.

Диапазон по Brent в $43−44,50 за баррель пока преодолеть очень трудно. Сегодня, по прогнозам, цена Brent снова покажет колебания в диапазоне $43−44 за баррель», — считает эксперт.

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