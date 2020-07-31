Екатеринбург, 31 июля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Свердловской области разрешат работу торговых центров с 1 августа 2020 года. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Чиновник отметил, что в последние дни в области фиксируют превышение количества пациентов, выздоровевших от COVID-19, над вновь заболевшими. Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается санврачами как стабильная.

«Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа», — написал глава региона.

Пока организациям не разрешат открывать фудкорты, детские комнаты и развлекательные точки, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, работу торговых центров приостановили ещё в конце марта 2020 года.