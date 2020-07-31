Москва, 31 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Около половины жителей России (49%) опасаются заразиться коронавирусом. Такое же количество граждан не боятся нового вируса, приводит данные опроса «Левада-центра».

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

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Количество респондентов, которые боятся заражения, снизилась с апреля по июнь с 57% до 49%. При этом с 24% до 27% выросло недоверие к официальной информации о ситуации с коронавирусом в России.

Эпидемия коронавируса не изменила режим работы 70% опрошенных. Стали больше работать из дома и периодически ходить на работу 7%, полностью стали работать удаленно 5%, на сокращенный рабочий день перевели 4% участников опроса.

Опрос проведен 24 — 25 июля 2020 года. Опрошены 1617 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего опасаются заразиться коронавирусом жители Индонезии (93%), Южной Кореи (89%) и Филиппин (88%). Меньше всего — в Пакистане (40%), Швейцарии (37%), Ираке и Казахстане (по 34%).

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