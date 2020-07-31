Москва, 31 июля, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проводить выборы в течение нескольких дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок

ЦИК получил полномочия принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. В случае, если выборы проводятся в течение нескольких дней, то досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям отменяются. Исключение будет сделано для голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях.

Кроме того, если голосование будет проводиться в течение нескольких дней, то может быть разрешено проводить выборы «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования».

Вводятся отдельные требования и для наблюдателей: при проведении выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдума субъекта РФ, выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории соответствующего субъекта РФ наблюдателем может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме соответствующего субъекта РФ.

«На голосовании в этом году такое голосование тоже возможно, но будет проходить по другой процедуре. То, что принимаем сейчас, устанавливает общие возможности «длящегося голосования», — ранее уточнил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

В 2020 году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ.