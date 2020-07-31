Москва, 31 июля, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Компания РЖД начинает постепенное возвращение поездов, курсирование которых ранее было отменено по причине пандемии коронавируса. Об этом в ходе рабочей встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна РЖД

«Возвращены более 180 поездов, все наши «птицы» возвращены — «Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки», растет занятость подвижного состава», — сказал Белозеров.

По его словам, выход из ограничительного режима «идёт очень быстро»: «Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию — порядка 50%. Буквально каждый день идет серьезный прирост».