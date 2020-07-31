Париж, 31 июля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Французская актриса Брижит Бардо выражает сожаление по поводу «некомпетентности» президента Франции Эммануэля Макрона в вопросах защиты животных и отсутствия государственного секретаря, занимающегося этим вопросом в правительстве страны, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эмманюэль Макрон

«Вот новое крупномасштабное правительство, чтобы преодолеть, возможно, недостатки, но в середине которого я не вижу ни одного представителя защиты животных», — написала Брижит Бардо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики, ВВП Франции сократился на исторические 13,8% во втором квартале из-за эпидемии.

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