Архангельск, 31 июля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В первом полугодии кафе и рестораны Архангельской области сократили объем продаваемой продукции на четверть.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1882

Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, за шесть месяцев организации общественного питания реализовали продукции на 6525,8 млн рублей, что на 25,4% ниже уровня первого полугодия 2019 года.

Напомним, c 28 июля Архангельская область приступила ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: ресторанам и кафе, в частности, разрешили принимать посетителей на летних верандах.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот розничной торговли в Архангельской области на фоне пандемии сократился на 4,4%.