Москва, 31 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум.

Дело в отношении граждан РФ Павла Косова и Михаила Ивкина, уже несколько лет находящихся в заключении во Франции в рамках дела о беспорядках футбольных фанатов в Марселе в 2016 году, не относится к политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не имеет отношения к политике, очевидно совершенно. Они же приехали [во Францию] как футбольные фанаты», — сказал Песков.

Он не стал сравнивать ситуацию с Косовым и Ивкиным с ситуацией задержания граждан РФ в Белоруссии, назвав это «совсем другой ситуацией».

Песков напомнил, что Косов и Ивкин были задержаны по причине «совершенно очевидных противоправных действий», однако уточнил, что российское дипломатическое ведомство всё равно стоит на защите интересов своих сограждан.

Жители Москвы Павел Косов и Михаил Ивкин находятся в заключении во Франции с марта 2018 года. Их подозревают в участии в беспорядках в Марселе в 2016 году и нанесении увечий английскому гражданину, в результате чего тот якобы получил инвалидность. По словам фанатского сообщества, граждан РФ безосновательно удерживают в тюрьме, намеренно затягивая процессрасмотрениясудебного дела. С подачи гражданских активистов из числа фанатов проблема публично затрагивалась в том числе и со стороны МИД РФ.