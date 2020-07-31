Москва, 31 июля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В пятницу, 31 июля, президентом России Владимиром Путиным будет проведено оперативное совещание с постоянными челнами Совбеза РФ. Об этом 31 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ

По словам Пескова, 31 июля будет у главы государства днем для спокойной работы в кабинете, для встреч и внутренних совещаний.

«Также президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь.

Кроме этого, он указал, что по итогам данного мероприятия будет сообщено, какие именно вопросы на нем обсуждались.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству России совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ продолжить работу над обращениями об изменениях в Основной закон страны, которые не были учтены при подготовке поправок.