Москва, 31 июля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5482 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 июля сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. На первом месте по числу новых случаев Москва — 695. Далее идут Свердловская область — 210, ХМАО — 171, Петербург — 159, а также Подмосковье — 150.

Всего в России выявили 839 981 случай заражения с начала распространения вируса.