Москва, 31 июля, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск от одной из лизинговых компаний России на сумму почти 550 млн рублей. Ответчиком по делу, которое ещё не принято к производству, выступает «Интерпромбанк», передаёт ИА REGNUM.

Оноре Домье. Юристы

Исковое заявление от ПАО «Трансфин-М» поступило в суд 29 июля 2020 года. Сумма претензий составляет 549 173 595,76 рубля. Третьим лицом в деле выступает ООО «Аксиома менеджмент», которое работает в сфере лизинга водных транспортных средств с июня 2016 года. Компания на 99,9% в собственности гендиректора Вадима Ильинского, а на небольшую долю — ООО «Эос».

По открытым данным, истец с ноября 2019 года полностью принадлежит АО «ТФМ-Гарант», которое представляет интересы бывшего главы Федеральной грузовой компании Алексея Тайчера и его партнёров. Компания была приобретена у некоммерческого пенсионного фонда «Благосостояние» за 32,6 млрд рублей. Предметом продажи выступило как само ПАО, так и его «дочки».

По данным ЦБ РФ, крупным акционером «Интерпромбанка», учреждённого в августе 1995 года, являются Валерий Пономарев — 20,5% акций. Также 5,7% имеет его супруга Екатерина — член совета директоров банка.