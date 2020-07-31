Москва, 31 июля, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках дела о банкротстве лишённого три года назад лицензии банка «Нефтяной альянс» арестовал активы 12 бывших топ-менеджеров на общую сумму свыше 6,4 млрд рублей. Обеспечительные меры будут действовать до рассмотрения основного требования — привлечения 14 бывших контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности, передаёт ИА REGNUM.

Счета под арестом

Требование конкурсного управляющего судья удовлетворил частично, исключив из списка имущества, попадающего под арест, то, которое «находится в долевой собственности». В итоге решением арбитража под арест попало движимое и недвижимое имущество в пределах суммы иска, денежные средства, включая и те, что «только поступят на счета» бывшего главы совета директоров Кирилла Жихарева и экс-председателя правления Олега Григора, а также ещё десяти физлиц.

Общая сумма претензий к 14 экс-руководителям — 6 408 496 000 рублей. Заседание назначено на 6 августа 2020 года.

Напомним, банк был обанкрочен в июле 2017 года. На начало июля 2020 года у него установлены долги перед 660 кредиторами на общую сумму 6,422 млрд рублей. Лицензии банк лишён приказом Банка России 14 марта 2017 года.