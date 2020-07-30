Москва, 31 июля, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Методические рекомендации по реабилитации пациентов после перенесённого ими заболевания COVID-19 утвердил Минздрав России. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Minzdrav.gov.ru Отделение реабилитации медицинского центра ДВФУ

В сообщении говорится, что рекомендации направлены в российские регионы. В документе учтены особенности оказания специальной помощи, маршрутизации пациентов, особенности организации реабилитации детей, организации других медицинских мероприятий.

В соответствии с документом, направлять пациентов в медицинские организации необходимо при помощи предварительного дистанционного консультирования.

«Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи», — сообщили в пресс-службе.

Указанный срок в ведомстве назвали оптимальным для проведения мероприятий по реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 129 пациентов. Всего в стране вылечились 629 655 человек, 9322 из которых — за последние сутки.