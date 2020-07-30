Нукуалофа, 30 июля, 2020, 22:59 — ИА Регнум. О землетрясении у берегов Королевства Тонга магнитудой 5,6 сообщает 30 июля американская Геологическая служба.

Tony Bowden Тонга

Подземные толчки ощущались у острова Вавау рядом с городом Неиафу (на расстоянии 72 км). Очаг землетрясения залегал на десятиметровой глубине в Тихом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 июля, землетрясение также было зафиксировано в двух сотнях километров от индонезийского города Амахаи.