Москва, 30 июля, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об урегулировании ситуации в Усолье-Сибирском. Распоряжение опубликовано сегодня, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Irkobl.ru Усолье-Сибирское

Правительству Михаила Мишустина глава государства поручил за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения.

«Правительству РФ: в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции», — сказано в распоряжении российского лидера.

Министерству обороны России также поручено принять участие в разработке дорожной карты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Российский лидер отметил, что груз экологических проблем в городе начал накапливаться ещё в 1930-х годах. На сегодняшний день объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

Российский лидер поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой плана по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. О результатах первого этапа президенту должно быть доложено через три месяца.

Напомним, что речь идет о химическом предприятии «Усольхимпром», запущенном в 1936 году и остановленном в 2010 году. Это гигантское химическое предприятие, на территории которого грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. На предприятии также есть многокилометровые коллекторы с химическими отходами.