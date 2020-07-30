Лиссабон, 30 июля, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Владельцы и завсегдатаи ночных клубов Португалии не сильно обрадовались объявлению правительства о возможности возобновления работы заведений, 30 июля сообщает агентство Reuters.

Ночной клуб

Ранее власти Португалии объявили, что с 1 августа ночные клубы и бары в стране смогут открыть свои двери, однако работать они должны без танцполов. Причем в Лиссабоне клубы должны закрываться до 20:00.

«Это не может быть правдой. Ночной клуб, который закрывается в восемь часов вечера? Ночной клуб, который закрывается до прибытия людей?» — заявил президент ассоциации ночных клубов Португалии Уго Кардозо.

В других частях страны ночным клубам будет разрешено работать до часу ночи, однако и это, с учетом запрета танцев, не сильно радует тусовщиков.

Глава ассоциации ночных клубов города Порту Антонио Фонсека заявил журналистам, что считает решение правительства «нелепым», и в открытии клубов с такими запретами он «не видит никакого смысла».

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