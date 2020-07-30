Кабул, 30 июля, 2020, 21:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 40 человек убиты и ранены мощным взрывом, прогремевшим в Афганистане, сообщает 30 июля телеканал TOLOnews.

Jim Gordon После взрыва автомобиля

Неустановленное взрывное устройство сработало в районе административного центра провинции Логар, города Пули-Алам.

Местные жители утверждают, что взорвался заминированный автомобиль.

Официальных сообщений властей по этому поводу пока нет.