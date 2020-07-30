Бразилиа, 30 июля, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару и министр его правительства заразились коронавирусом, 30 июля сообщает агентство Associated Press.

Palácio do Planalto Мишель Болсонару

«Первая леди Мишель Болсонару получила положительный результат на COVID-19… У нее хорошее самочувствие, она будет следовать всем установленным протоколам» , — сказано в официальном сообщении.

Ранее 30 июля стало известно, что COVID-19 подтвержден у министра науки и техники бразильского правительства Маркоса Понтеса.

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