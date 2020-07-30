Москва, 30 июля, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации собирается упростить порядок получения субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня, 30 июля, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.

Мишустин подчеркнул, что правительство уже подготовило соответствующее постановление. Чиновники будут сами собирать всю необходимую информацию с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также подключаемых к ней региональных систем.

«Все эти решения необходимы, чтобы людям не приходилось ходить по кабинетам и инстанциям», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, что если у семьи более 22% дохода уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, то появляется право на субсидию. При этом в регионах порог оплаты ЖКУ может быть уменьшен.