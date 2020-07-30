Курск, 30 июля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Очаг заражения коронавирусом выявлен в Золотухинской ЦРБ в Курской области. Информация регионального комитета здравоохранения по этому поводу опубликована 30 июля на странице администрации Курской области в социальной сети.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Как уточняется, положительные результаты на коронавирус были подтверждены у десяти сотрудников ЦРБ в ходе обязательного тестирования. Все сотрудники, у которых подтвердилось заражение, находятся на больничном. В учреждении проведена санобработка. Сама больница продолжает работать. По факту заражения медработников комитет здравоохранения Курской области проведет внутреннюю проверку, уточнили в комитете здравоохранения.

Всего в Курской области на 30 июля подтверждено 6189 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 за последние сутки. 5059 пациентов выписаны, скончались 49 человек.