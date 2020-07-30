Москва, 30 июля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Празднование Дня города в Москве в 2020 году может быть перенесено из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил 30 июля мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM День города. Москва. 2016

По его словам, у столичных властей на сегодняшний день «нет полной уверенности, что провести День города позволит эпидемическая ситуация».

В то же время, отметил Собянин, «вероятность того, что День города будет проведён масштабно, очень высокая», и потому мэрия уже начинает «потихоньку готовиться к этому большому мероприятию».

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что Москва вышла на минимальный уровень заболеваемости COVID-19, и суточное количество новых случаев в столице, вероятнее всего, снижаться уже не будет.