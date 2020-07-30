Афины , 30 июля, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Турецкая компания, выпускающая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выиграла конкурс на поставку 50 миниатюрных тактических дронов министерству обороны Греции, сообщает 30 июля интернет-портал Defense News.

Assuvadedektor.com Беспилотник Proton Elic компании Assuva Savunma Sanayi

Представители турецкой компании Assuva Savunma Sanayi уточнили, что первые два беспилотника Proton Elic RB-128, ранее отправленные в Грецию, успешно прошли приёмочные испытания. Особо отмечается, что это первая экспортная поставка в страну, одновременно являющуюся членом НАТО и Евросоюза.

Напомним, Греция и Турция ведут интенсивные территориальные споры, рассматривают друг друга в качестве вероятных военных противников, между ними регулярно происходят военные инциденты различного масштаба.

Всё это происходит между странами несмотря на их пребывание в Североатлантическом военном альянсе.