Минск, 30 июля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Те факторы, что были перечислены в белорусских СМИ как подозрительные при задержании российских граждан в санатории под Минском, сами по себе совершенно не годятся в качестве повода к задержанию, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Минске.

Mid.ru Дмитрий Мезенцев

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос о том, что группа граждан РФ, которая была задержана в санатории под Минском, якобы вела себя подозрительно, отметил следующее.

По его словам, «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей в период пребывания в любом санатории Беларуси не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, белорусские телеканалы, освещая факт задержания 32 «бойцов ЧВК Вагнера», а затем ещё одного в Гомельской области, отметили:

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания».