Екатеринбург, 30 июля, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Приуроченный ко Дню города в Екатеринбурге салют могут провести несколькими месяцами позже. Об этом заявил глава городского управления культуры Илья Марков на пресс-конференции.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют в Екатеринбурге

По словам Маркова, окончательное решение по этому вопросу власти примут до 5 августа 2020 года. Салют могут отложить на ноябрь.

«Есть идея перенести салют на 18 ноября, на исторический день города», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил запустить салют в День города 15 августа 2020 года с разных точек.