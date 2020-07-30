Женева, Швейцария, 30 июля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что на континенте выявлено уже более 880 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Об этом 30 июля сообщается на официальной странице международной организации в Twitter.

«В Африке зафиксировано более 880 тыс. случаев коронавируса», — указано в заявлении ВОЗ.

Отмечено, что из этого числа более 18,8 тыс. случаев завершились летальным исходом, а порядка 540 тыс. человек признаны вылечившимися.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ВОЗ регулярно заявляют, что динамика распространения коронавируса на Африканском континенте вызывает серьёзные опасения.