Москва, 30 июля, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пытается реализовать подход, который предполагает защиту такого уникального природного ресурса, как озеро Байкал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил директор по политическому анализу Института социального маркетингаВиктор Потуремский, комментируя новость о том, что Кобзев выступил с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, где речь в частности шла о поправках к федеральному закону «Об охране озера Байкал».

Kremlin.ru Игорь Кобзев

«Все, что связано с экологическими вопросами, это темы особой чувствительности, а когда речь идет об озере Байкал, то эта тема становится еще более важной, острой и чувствительной, — сказал Потуремский. — Причем не только на региональном, но и на федеральном уровне. Это уникальный природный ресурс, который требует защиты и заботы и особого принятия решений. Ровно этот подход Кобзев и пытается реализовать. Тема с использованием земель, прилегающих к Байкалу, вышла на обсуждение на самом верхнем уровне. В ситуацию вмешивался президент. В истории Иркутской области такое уже было. Когда президент лично принимал решение о переносе нефтепроводной трубы из природоохранной зоны Байкала. Приблизительно то же самое происходит с ситуацией по развитию дорожной инфраструктуры. С одной стороны, дорогу надо строить, но с другой стороны, есть природоохранная зона, и надо найти баланс».

Как подчеркнул Потуремский, то, что делает Кобзев, позволяет максимально учесть интересы Байкала и региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кобзев обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории.