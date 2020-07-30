Москва, 30 июля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В ближайшее время суточное количество новых случаев коронавируса в столице, вероятнее всего, снижаться не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Mos.ru Сергей Собянин

Это обстоятельство Собянин объяснил тем, что город уже вышел на минимальный уровень заболеваемости.

«Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится. Мы будем находиться в коридоре 650−700 выявленных случаев в день», — сказал Собянин.