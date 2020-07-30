Вашингтон, 30 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Сложная эпидемиологическая ситуация в США может потребовать переноса выборов президента страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 30 июля на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Из-за масштабного почтового голосования выборы 2020 году будут самым неточными и наиболее сфальсифицированными в истории», — подчеркнул Трамп, обратив внимание на то, что он не против голосования по открепительному удостоверению.

По словам Трампа, такое развитие событий стало бы «большим позором» для США.

«Отложить выборы до того момента, как люди смогут безопасно, надежно и должным образом проголосовать?» — указал президент США.

Напомним, Трамп неоднократно обращал внимание на то, что проведение голосования по почте может быть сопряжено с большим числом фальсификаций, а также иностранным вмешательством.