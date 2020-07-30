Москва, 30 июля, 2020, 16:13 — ИА Регнум. По окончании совещания об экологической ситуации в Усолье‑Сибирском президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл отдельную рабочую встречу с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Подробности сегодня, 30 июля, сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча в режиме видеоконференции Владимира Путина и Игоря Кобзева

Прежде всего, глава государства отметил, что Иркутская область — это крупный промышленный центр и развивается он в целом удовлетворительными темпами. Владимиру Путину было интересно узнать, какими Игорь Кобзев видит для себя задачи первоочередного характера по развитию и как оценивает ситуацию в общем.

Глава Приангарья начал с того, что обозначил размер выпадающих доходов регионального бюджета из-за негативных экономических последствий от пандемии и падения цен на нефть — более 18 миллиардов рублей или (10 процентов собственных доходов). Предполагаемый в связи с этим секвестр расходов в объеме 22 миллиарда рублей не исключает оказания региону дополнительной финансовой помощи в размере до 10 миллиардов рублей. Владимир Путин такую схему поддерживает.

Второй по значимости проблемой, который Игорь Кобзев поделился с президентом России, стал чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд, сроки которого были перенесены 5−11 октября 2020 года, и вопрос окончания строительства ледового дворца.

«Сегодня, к сожалению, у нас идет перераспределение, мы строим за областные деньги, и сегодня расчет такой идет, что 24 — это федеральный, а 71 — это областной. И мы понимаем, что если все-таки вернуться к тому формату, который был раньше, нам необходимо 1 миллиард 57 миллионов рублей. Если это произойдет, Владимир Владимирович, мы тогда — мы и так задачи выполним», — пояснил Игорь Кобзев. И в этом вопросе Владимир Путин тоже пообещал разобраться.

Также глава Приангарья по благодарил президента за присвоение Иркутску звания «Город трудовой доблести» и поднял вопрос о создании газохимического комплекса. Речь идёт о включении газопровода Ковыкта — Саянск — Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири».

«Мы просчитали потребность Иркутской области в природном газе для промышленных предприятий — почти 10 миллиардов кубометров», — пояснил Игорь Кобзев. По его словам, существует проект по организации поставок сжиженного природного газа в соседние регионы, а также в Монголию и Китай.

«Создание именно производства зависит от принятия Газпромом решения о строительстве этого газопровода (Ковыкта — Саянск — Иркутск) за счет своей инвестиционной программы и обеспечения региона природным газом именно Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое находится на территории Иркутской области, в размере до 10 миллиардов кубометров», — заявил новый глава Приангарья.

На что Владимир Путин заметил:

«Самое главное для нас — это не продажи даже за рубеж этого газа, а самое главное — это снабжение собственных потребителей, причем и промышленных потребителей, и наших домохозяйств, естественно». После этого президент порекомендовал оформить свое предложение «как следует».

В завершение разговора Игорь Кобзев коснулся масштабной проблемы, связанной с некорректным обследованием инфраструктуры после мощнейшего наводнения, накрывшего Иркутскую область летом 2019 г.:

«Когда были проведены комиссионные обследования, они, я считаю, проведены некачественно и формально. И здесь после зимы мы просчитали: более тысячи домовладений перешли из разряда тех, которым должны были сделать капитальный ремонт, в разряд тех, которые непригодны для проживания.

Сначала я сам тоже этому не верил, мы на областном уровне пригласили госкорпорацию Роскапстрой, которая провела обследование и подтвердила это. Мы представили все документы в Минстрой, мы представили заместителю Председателя Правительства Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. Нам необходимо эти сертификаты, естественно, вручать, потому что на первом этапе это порядка более 500 домовладений, которые уже готовы получить сертификаты на основании этих решений, и планируется еще где-то 400 домовладений. Всего, мы посчитали, около 900 домовладений».

Поинтересовавшись положением дел в одном из самых пострадавших от паводка городов Иркутской области — Тулуне, президент Владимир Путин пообещал приехать туда ещё раз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев был назначен осенью 19 2019 г., после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в добровольную отставку. Позднее Владимир Путин признался, что во многом неисполнение его поручений по оказанию помощи пострадавшим от паводка послужило причиной его отстранения.

В сентябре в регионе пройдут 90 избирательных кампаний. Ранее в ходе совещания, проведённого в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин сообщил, что проблемой с накоплением ядовитых отходов на бывшем предприятии «Усольехимпромом» долгое время никто не занимался, её фактически замалчивали, и что ликвидации экологической угрозу в городе Усолье-Сибирское необходимо оказать содействие.

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